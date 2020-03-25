الامارات | تأهيل وإنشاء 226 مطباً اصطناعياً في أبوظبي.. تعرّف إلى الأسباب

شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وإنشاء 226 مطباً اصطناعياً في أبوظبي.. تعرّف إلى الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً استهدف تطوير وتأهيل 226 مطباً اصطناعياً في مدينة الرياض بأبوظبي ، وقد شملت الأعمال المطبات الواقعة بالقرب من 40 تقاطعاً.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص البلدية على تطوير وتمكين وتأهيل مكونات البنية التحتية في المناطق الناشئة، وتعزيز قدرتها على النمو والإيفاء بمتطلبات السكان، وحركة التنمية بما يتوافق مع التوجيهات العليا للقيادة الحكيمة ورؤية أبوظبي الاستشرافية.

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واشتملت أعمال المشروع على إنشاء 97 مطباً جديداً ، واستكمال 100 مطب موجود سابقاً ، وإزالة 16 مطباً قديماً كونها تشكل عائقا في وجه حركة المركبات، كما تضمن المشروع تجديد دهان 113 مطباً .

وقد أنجزت الفرق المختصة هذا المشروع في وقت قياسي لم يتجاوز ستة أيام عمل .

وتمت خلال سير المشروع إضافة مواقع أخرى لعدد من المطبات لتتواصل الأعمال ويتم إنجاز جميع عناصر المشروع في 13 يوما فقط، حيث وصل مجموع المطبات المنجزة إلى 226 مطباً .