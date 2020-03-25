الامارات | نظام ذكي جديد لتحصيل الاشتراكات التقاعدية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نظام ذكي جديد لتحصيل الاشتراكات التقاعدية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد، نظاماً جديداً لسداد الاشتراكات الشهرية عنالمؤمن عليهم من قبل جهات العمل يُعرف باسم نظام "الاشتراكات الذكية"، وذلك في إطار سعي الصندوق إلى استكمال خطته الطموحة في تقديم خدماتذكية تواكب التطورات العالمية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في طريقةتحميل وسداد الاشتراكات الشهرية من قبل جهات العمل، بالدقة والجودة، وفيالوقت المحدد.

ويأتي إطلاق النظام الجديد ضمن فعاليات مبادرة "الشهر الرقمي" التيأطلقتها حكومة أبوظبي بهدف إثراء تجربة المتعاملين والاستفادة من الخدماتالرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية في الإمارة.



ويهدف نظام "الاشتراكات الذكية " إلى اختصار الوقت والجهد على جهاتالعمل، ورفع امتثالها بقانون المعاشات، مما يسهم بشكل مباشر في الحفاظعلى الحقوق التأمينية للمواطنين المسجلين في نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وكذلك تقديم المنافع التقاعدية لهم دون تأخير وبحسب المعايير العالمية، وتفادياحتساب أية مبالغ إضافية على جهات العمل نتيجة التأخر عن سدادالاشتراكات.



كما يهدف النظام الجديد كذلك إلى رفع دقة البيانات التي يقدمها صندوقأبوظبي للتقاعد لشركائه عن طريق الربط الإلكتروني، وخاصة البيانات المتعلقةبالمؤمن عليهم، وتوفير الوقت والجهد الذي كانت تتطلبه عملية تحصيلالاشتراكات الشهرية، بما يسهم في حفظ الحقوق التأمينية للمواطنين.



ووفقاً للنظام الجديد يتم اعتماد قاعدة أساسية لكافة بيانات المؤمن عليهمالعاملين جهات العمل في النظام بشكل مسبق ويمنح النظام جهة العملالفرصة لتقديم التحديثات والمتغيرات إن وجدت خلال الشهر، ويقوم النظام بناءً على هذه البيانات، بإعداد الفاتورة المبدئية للاشتراكات الشهرية المستحقة علىجهة العمل دون الحاجة لقيام الجهة بتحميل البيانات في كل شهر، على أنتنعكس هذه التحديثات تلقائياً على قيمة الفاتورة النهائية.

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ويوفر النظام الجديد لجهات العمل، منصة بيانات متكاملة مشتركة معالصندوق تضمن الدقة العالية وتدعم اتخاذ القرار واجراء الدراسات، إذ تتيحلمتخذي القرار في جهات العمل الدخول إلى لوحة بيانات خاصة على البوابةالإلكترونية للصندوق، تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة باشتراكات جهاتالعمل، وأهم التغييرات التي تم القيام بها من قبل الجهة وتأثيرها على قيمةالاشتراكات الشهرية.



وأشار الصندوق إلى أن تطبيق نظام "الاشتراكات الذكية" يسهم في حلجميع التحديات الإدارية المتعلقة بعملية دفع الاشتراكات التقاعدية، والتي كانتتواجه جهات العمل سابقاً، إذ سيقتصر دور جهات العمل على إدخال أيةتغييرات أو تحديثات في البيانات، وتقديم الطلبات مثل طلبات التسجيل الجديدأو إنهاء الخدمة أو نقل المؤمن عليه، والترقيات.



وذكر الصندوق أن المشروع الجديد مر بمرحلة تجريبية لمدة ستة أشهر قبلإطلاقه رسمياً، إذ تم تطبيقه على 18 جهة عمل كمرحلة أولى، على أن يتم إدراجباقي الجهات على أربعة مراحل، لافتاً إلى أن عدد الجهات المدرجة حالياً فيالمشروع الجديد وصل إلى أكثر من 160 جهة، تضم 35 ألف مؤمناً عليهم.



وتوقّع الصندوق الانتهاء من إدراج كافة جهات العمل المسجلة لديه على نظام"الاستقطاع الذكي" خلال شهر يوليو المقبل، موضحاً أنه يقوم حاليا بعقدسلسلة من ورش العمل والاجتماعات التوضيحية لتعريف جهات العمل وتدريبهاعلى آلية عمل النظام الجديد عبر التقنيات الحديثة مثل " الفيديو كول ".



وأفاد بأنه قام بتدريب جميع الجهات التي تم ادراجها على آليات التعامل معنظام "الاشتراكات الذكية"، بالإضافة إلى تزويدها بمواد تعليمية بكافةالوسائط لشرح آلية عمل النظام الذي سيغطي جميع جهات العمل المسجلة، البالغ عددها 1397 جهة.



وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبد الله رحمه الحمادي، على مواصلة الجهود الرامية إلى تقديم أفضل الحلول الرقمية عبر مختلفالقنوات، لتحسين الخدمات المقدمة سواء لجهات العمل أو المتعاملين، بهدف دعماحتياجاتهم وتطلعاتهم ورفع نسبة رضاهم.



ولفت الحمادي إلى أن النظام الجديد سيرتقي بمستوى امتثال جهات العملبقانون التقاعد المدني لإمارة ابوظبي، مما يسهم في رفع كفاءة الصندوق فيأداء المنافع التقاعدية للمواطنين ودون انقطاع في دخلهم.