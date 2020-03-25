الامارات | " الصحة " تحذّر من مكمل غذائي قد يسبب سكتات قلبية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام المكملات الغذائية، " Xianmei slimming capsules " المستخدم لغرض التنحيف، لاحتوائه على مادة محظورة قد تسبب سكتات قلبية.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى كل المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص، أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت احتواء المنتج المذكور على مادة محظورة، غير معلن عنها، وهي " sibutramine "، حيث تم حظر هذه المادة لارتباطها بزيادة احتمالية التعرض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وأوصت الوزارة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب المنتج من الأسواق ومنع تداوله واستيراده، علماً بأنه غير مسجل لدى إدارة الدواء لديها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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