محمد بن راشد في اتصال هاتفي بمركز الطوارئ : أنتم الخط الأمامي للدفاع عن الوطن

دبي - بواسطة محمد فارس أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اتصالاً هاتفياً بمركز الطوارئ الرئيس، التابع لهيئة الصحة في دبي، وذلك في إطار متابعة سموه اليومية للتدابير الاحترازية التي تتخذها الهيئة للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19)، حيث اطمأن سموه على سير العمل في المركز، الذي يعمل فريقه على مدار الساعة في رصد واستقصاء الحالات، والتنسيق بين مختلف المستشفيات والمراكز الصحية، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، بما يتماشى مع الشروط والمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، مع رفع تقارير يومية في هذا الخصوص.

وأثنى سموه خلال الاتصال بالدكتورة سارة كاظم مدير مركز الطوارئ في هيئة الصحة، على جهود الكادر الطبي والإداري في المركز، بقوله: «نحن فخورون بكم.. فخورون بكل الأطباء والممرضين والممرضات والمسعفين والمسعفات والإداريين في قطاع الصحة»، مؤكداً سموه: «أنتم الخط الأمامي للدفاع عن الوطن.. والمهمة التي تقومون بها كبيرة وعظيمة»، لافتاً سموه إلى أن هذه المهمة لم تنتهِ بعد، وأن القيادة تقف خلف كل الفرق والكوادر الطبية والصحية التي تتصدى للوباء، وعلى استعداد لتوفير كل ما يلزم لضمان سلامة الناس والوطن.

وأعربت د. سارة كاظم، عن اعتزازها باتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وحرصه على تفقّد سير الأوضاع، مشيرة إلى أن الفريق يقوم بعمله، ويؤدي رسالته على أكمل وجه، بفضل جهود القيادة وتوجيهاتها.

وقدمت كاظم لسموه تقريراً موجزاً عن آلية عمل المركز الذي يعمل فريقه على مدار اليوم، حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا، ومتابعة تطور الأوضاع العالمية لجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد جغرافياً، واتخاذ خطوات استباقية، ووضع كل السيناريوهات المحتملة في هذا الخصوص، مؤكدةً أن القطاع الصحي في الدولة يتمتع بالجاهزة التامة، للتعامل مع كل المستجدات على الأرض.

وأضافت د. كاظم، أن الفرق الطبية والإدارية في مركز الطوارئ، مستعدة لتلبية كافة الاحتياجات والمستلزمات والخدمات الطبية، في حال زاد الطلب عليها، مشيرة إلى أن هناك زيادة في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات من الأسرَّة المعدَّة لاستقبال كل الحالات، الحرجة والعادية، وأن الكوادر الصحية مهيأة للتعامل مع الوضع الصحي، واستيعابه تحت أي ظرف.

وأكدت د. كاظم لسموه، أن هناك تجاوباً كبيراً من الناس إزاء التقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، عبر الالتزام بالحجر المنزلي، وتقليص الذهاب إلى العيادات والمستشفيات، إلا في الحالات الضرورية والملحة، الأمر الذي يضمن تعزيز فعالية وكفاءة الجهاز الطبي في الدولة.

ويتولى المركز الرئيس للطوارئ بهيئة الصحة، استقبال المرضى المصابين بفيروس «كورنا» المستجد (كوفيد – 19)، من مختلف إمارات الدولة، ومتابعة حالاتهم في المستشفى، ووضعهم في الحجر الصحي، كما يستقبل الحالات المشتبه بها، ويخضعها لكافة الفحوصات اللازمة ويتابعها، بالإضافة إلى معاينة المخالطين للمصابين، ومتابعة الأعراض والتطورات التي قد تطرأ على أي حالة، بالإضافة إلى الإشراف على العزل، وتوزيع المرضى على المراكز المخصصة لهم، في حالات الحجر الصحي أو العزل الطبي.

وكانت دولة الإمارات قد اتخذت في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من التدابير الوقائية لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19)، من بينها فرض تعليمات مشددة، في ما يتعلق باتخاذ كافة تدابير الوقاية الشخصية وحماية المجتمع والناس، من خلال إقرار واعتماد منظومة التعلم عن بعد في كافة مدارس الدولة، والمؤسسات الأكاديمية، وتطبيق منظومة العمل عن بعد، وتعليق الرحلات الجوية وحركة الترانزيت.

كما قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، إغلاق كافة المراكز التجارية، ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة، مع استثناءات تتعلق بمنافذ بيع المواد الغذائية، كالجمعيات التعاونية ومحال البقالة والصيدليات، وذلك لفترة محددة قابلة للمراجعة.

وتقرر أيضاً تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن، والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.

كما ناشدت وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، المواطنين والمقيمين والزائرين الموجودين على أراضي الدولة، الالتزام بعدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة، أو لدواعي العمل أو التجول بالسيارات الشخصية، مع الالتزام بكمامة الوجه، والإرشادات الصحية، إلى جانب الحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي.

