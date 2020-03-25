شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مكتب الاتصال لحكومة الإمارات، في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، عن بث مباشر لإحاطة اعلامية حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات وسائل الإعلام. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بث مباشر للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات بخصوص مستجدات "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.