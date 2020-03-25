الامارات | بالفيديو.. كيف تستفيد من خدمة تَوصيل السلع الغذائية المدعمة إلى المنازل في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كيف تستفيد من خدمة تَوصيل السلع الغذائية المدعمة إلى المنازل في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت بلدية مدينة أبوظبي، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو إرشادي، توضح فيه آلية وخطوات الاستفادة من خدمات توصيل السلع الغذائية المدعمة مجاناً إلى المنازل، والتي أطلقتها الدائرة في إطار التزامها بإسعاد المجتمع وتقديم أرقى الخدمات، وتفعيلاً ومواصلة لتحديث المنصة الرقمية للخدمات "سمارت هب".

وبحسب الفيديو الإرشادي، فإن بلدية مدينة أبوظبي استحدثت هذه الخدمة وأتاحتها الجميع، لشراء السلع المدعومة التي توفرها البلدية، والتي تكون عالية الجودة، عبر التسجيل في منصة "سمارت هب"، واختيار البضائع المراد شراؤها، ثم إتمام عملية الدفع الإلكتروني، وتسجيل عنوان التوصيل، على أن تصل المنتجات خلال فترة يومين عمل.