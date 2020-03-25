الامارات | تخطيط الشارقة تستقبل 505 معاملة الكترونية في أول يوم "عمل عن بُعد"

شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الشارقة تستقبل 505 معاملة الكترونية في أول يوم "عمل عن بُعد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة 505 معاملة الكترونية في أول يوم "عمل عن بُعد" نفذته الدائرة لموظفيها طبقاً لتوجيهات حكومة الشارقة بتطبيق نظام العمل عن بُعد لكافة الموظفين باستثناء الموظفين الذين تتطلب مهامهم تواجدهم في مقر عملهم.



وأكد رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة المهندس خالد بن بطي المهيري، أن هذا الرقم من المعاملات يماثل تقريباً عدد المعاملات التي تستقبلها الدائرة في الظروف العادية، مشيداً بتعاون المراجعين من كافة الفئات في استخدام الخدمات الالكترونية والذكية لتقديم المعاملات ومتابعتها.



كما لفت إلى أن الدائرة اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان انسيابية الأعمال في ظل الظروف الحالية واستطاعت بكفاءة عالية ربط الموظفين العاملين عن بعد بأجهزتهم الخاصة في الدائرة لتيسير التعامل مع كافة المعاملات واستكمال الإجراءات الخاصة بها والتواصل مع المراجعين الكترونياً.



وثمن جهود فرق العمل الداخلية والمكلفة بتنفيذ عمليات الربط الإلكتروني للموظفين العاملين عن بعد، مؤكداً على مواصلة الجهود لضمان استمرارية تقديم الخدمات للسادة المراجعين عبر منصات الدائرة الالكترونية المتمثلة في التطبيق الذكي وتطبيق الواتس آب، والموقع الالكتروني للدائرة.