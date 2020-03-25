صندوق الوطن يتلقى مساهمة جديدة بقيمة مليوني درهم

أعلن صندوق الوطن، المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين بهدف دعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، عن تلقيه مساهمة جديدة بقيمة مليوني درهم قدمها رجل الأعمال الإماراتي الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري وإخوانه وذلك بهدف دعم الصندوق وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية بدفع مسيرة التنمية وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.

وأثنى الدكتور مبارك العامري على دور الصندوق المهم وتوفيره منصة رائدة لرجال الأعمال الإماراتيين من أجل المساهمة في خدمة وطنهم .. مضيفاً "نحن شعب دولة الإمارات وأبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" تقع علينا اليوم مسؤولية المساهمة في مسيرة وطننا الغالي لاسيما أن قيادتنا الرشيدة تبذل جل جهودها من أجل المحافظة على أمننا وسلامتنا".

وأعرب مجلس إدارة صندوق الوطن عن اعتزازه بالدعم الذي يقدمه رجال الأعمال في دولة الإمارات للصندوق ..مشيراً إلى أن هذه المساهمة تعكس قيم التلاحم المجتمعي الراسخة في الدولة وتكاتف أبناء الوطن لمواجهة كافة التحديات والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.

ويعمل صندوق الوطن على مشاريع ومبادرات مبتكرة داعمة لمنظومة التعلم عن بعد في المنظومة التعليمية بالدولة حيث يوفر تطبيق "سكول فويس" والذي يتم تقديمه مجاناً للمدارس بالإضافة إلى إطلاق برنامجي "موهبتنا" و"المبرمج الإماراتي" عبر منظومة إلكترونية متطورة تقوم على "التعليم عن بعد" وتقوم هذه البرامج بإتاحة الفرص للكفاءات الوطنية في جميع الظروف للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والبحث والتطوير وذلك بتوفير الدعم للمبتكرين لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتحويل ابتكاراتهم لمشاريع تعود بالنفع على المجتمع الإماراتي وتسهم في دفع عجلة التنمية.

ويعتبر صندوق الوطن مبادرة تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة والتلاحم في خدمة الوطن والحفاظ على منجزاته ودفع مسيرة تقدمه وازدهاره موجهاً موارده لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا تماشياً مع رؤى قيادتنا في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.