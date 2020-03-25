32500 مركبة استفادت من صيانة «مواصلات الإمارات» في أبوظبي

دبي (وام) بلغ عدد المركبات - التي استفادت من عمليات الصيانة والإصلاح التي يقدمها مركز أبوظبي للخدمات الفنية التابع لـ«مواصلات الإمارات» - أكثر من 32,500 مركبة منذ بداية العام 2020. وأكد عبداللطيف الأنصاري مدير المركز في تصريح له، أن كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الورش الفنية التابعة للمؤسسة جعلها محل ثقة متعامليها في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الأفراد، ما ساهم في نمو الطلب والإقبال على تلك الخدمات. وأشار إلى أن المركز متعاقد مع 30 جهة في الدولة لمدد تعاقدية متفاوتة تمتد لثلاث سنوات تتم خلالها صيانة مركباتها عبر 44 ورشة فنية موزعة على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي.

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