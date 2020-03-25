«مواطنون» و«مقيمون»: شكراً محمد بن زايد

أحمد عبدالعزيز، جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد مواطنون أن المبادرات الإنسانية ليست غريبة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيرين إلى أن القائد الذي طمأن الجميع بحكمته المأثورة: «لا تشلون هم»، اعتاد دائماً أن يُدخل الطمأنينة في نفوس مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، ولفتوا إلى أن توجيهات سموه الأخيرة لدائرة القضاء في أبوظبي بإيقاف تنفيذ الإخلاءات في القضايا الإيجارية والإجراءات التنفيذية لها، وإيقاف تنفيذ الأحكام التجارية المدنية الجديدة، لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، تعد امتداداً للنهج الإنساني الذي تعودناه من سموه، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية جاءت في التوقيت المناسب.

وأشاروا إلى أن القرار الحكيم له أبعاد اجتماعية واقتصادية شديدة الإيجابية، خاصة في ظل الظروف المحيطة بالمستثمرين، ويعكس رؤية ثاقبة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للمساعدة على تجاوز الظروف الخارجة عن إرادتهم دون التأثير على حقوق الآخرين.

وقال عبدالله إسماعيل الحمادي، إن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم تعتبر اختباراً حقيقياً، وما نراه من جهود حثيثة تبذلها القيادة الرشيدة لتخفيف آثار الأزمة، يعد تأكيداً جديداً على مدى عمق العلاقة بين القائد والشعب، من مواطنين ومقيمين، في ظل ظروف قاسية ومخيفة بسبب انتشار وباء فيروس «كورونا» الذي بات يهدد أمن وسلامة البشرية، مشيراً إلى أن هذا القرار مبادرة إنسانية جاءت في وقتها المناسب.

كما أن القرار يساعد في تحقيق أهداف مبادرة «خلك في البيت»، ويساهم في الحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع، ويساعد أيضاً على تعظيم الاستفادة من التدابير الاحترازية وآليات الوقاية ويحقق هدف التباعد الاجتماعي.

وقال حمد المرزوقي: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تساعد في إعطاء من صدرت ضدهم أحكام جديده مهلة شهرين، لترتيب أوضاعهم المالية وتسويتها مع الدائنين دون التعرض لهم في أشخاصهم وأموالهم بحبس أو توقيف أو حجز، وهي فترة كافية، مضيفاً أن هذه اللفتة الكريمة ليست غريبة على القيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في مساعدة ودعم المواطنين والمقيمين على أراضي الإمارات لتسوية الأمور العالقة، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم.

وأضاف هيثم النقبي أن القرار السامي يعد لفتة إنسانية واجتماعية، ويخدم المستثمر المواطن والمقيم، على حد سواء، والقرار يساعد في إعطاء فرصة ومهلة كافية ومناسبة لتسوية الأوضاع، فالقرار يراعي ظروف المستأجرين المتعثرين دون إخلال بحق المؤجرين.

وقال عبدالله حسن الحمادي، إن القرار مبادرة إنسانية ولفتة مجتمعية راقية، تنظر بعين الرعاية للمستثمرين في هذا الظرف الصعب، ويساعد في توفير الأمان والعيش الكريم لهم.

كما أكد مقيمون أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإيقاف تنفيذ أي إخلاء في قضايا الإيجارات، والاجراءات التنفيذية لها لمدة شهرين من تاريخه، باستثناء قضايا النفقة والتنفيذ العمالي، تؤدي إلى آثار إيجابية كثيرة، أهمها تخفيف حدة الظروف الحالية التي تمر بها الإنسانية، ودعم الاستقرار الاجتماعي، والمحافظة على كرامة الإنسان.

وقالت زينب داود، مقيمة بأبوظبي: «إن التوجيهات تعكس مدى تفاعل القيادة الرشيدة مع كل ما يمس حياة الإنسان والحرص على استقراره النفسي، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المجتمعات، سواء في الإمارات أو على مستوى العالم، ولا يسعنا جميعاً إلا التوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على المشاعر الإنسانية الراقية».

بدوره، قال حبيب باشا، (لبناني)، المدير التنفيذي لإحدى شركات الاستشارات: «إن القرار يحقق الاستقرار الاجتماعي، وهو أمر مهم، ويسهم في دعم مختلف مناحي الحياة، ويحفظ الأسر، وتنعكس فوائده على المجتمع بالنفع بشكل عام».

وأشار المهندس عمرو الديسطي، (مصري) مقيم بأبوظبي، إلى أن التوجيهات الكريمة جاءت في ظرف استثنائي دقيق، وتؤكد قدرة القيادة الرشيدة على قراءة الواقع بكل تفاصيله، واستشراف المستقبل بكل أبعاده، والحرص الكامل على توفير مقومات الحياة الكريمة لكل فرد يعيش بالإمارات.

وتقول شيماء علي: «يساعد القرار الأسر في تخطي المعوقات والصعوبات في ظل الظروف الحالية.. وأفتخر بأني جزء من هذا المجتمع، كل الشكر والتقدير والامتنان إلى القيادة الرشيدة على كل المبادرات التي تجعل الإمارات دوماً وطناً حانياً يرعى كل من يعيش فيه».