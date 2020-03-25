«البنية التحتية» تواصل سحب المياه من «دائري رأس الخيمة»

محمد صلاح (رأس الخيمة)

واصلت وزارة تطوير البنية التحتية، أمس، سحب المياه من مخارج الطريق الدائري بالإمارة، وأنهت فرق الصيانة العمل بحواف بعض المناطق في الطريق بعد تعرضها للجرف الجانبي، وقال المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق بالوزارة، إن فرق الطوارئ التابعة للوزارة تواصل سحب مياه الأمطار التي تجمعت ببعض أنفاق الطريق الدائري في رأس الخيمة، باستخدام المضخات وسيارات سحب المياه، مشيراً إلى أن الأمطار جلبت كميات كبيرة من الرمال والأمطار على مخارج ومداخل الطريق، مشيراً إلى أن جميع هذه الأنفاق لها طرق بديلة، ويجري استخدامها من قبل مستخدمي الطريق.

من ناحية أخرى، أنهت الجهات المسؤولة تسكين أهالي منطقة الفحلين الذين تضررت مساكنهم جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة خلال الأيام الماضية.

وأثنى الأهالي على سرعة تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة، بتقديم الدعم اللازم لهم، واستكمال إجراءات تسكينهم في الفنادق لحين الانتهاء من صيانة المساكن المتضررة.

وقال أحمد عبيد النقبي، من أهالي المنطقة الذين تضررت مساكنهم، إنه جرى تسكينه في أحد الفنادق الراقية بجزيرة المرجان بالإضافة على جميع أفراد أسرته، مشيراً إلى أن غالبية الأهالي الذين تضررت مساكنهم جرى تسكينهم في الفنادق حتى الانتهاء من صيانة هذه المنازل.

وأكد أحمد حسن النقبي، من أهالي المنطقة، حاجة المنطقة للإحلال عقب تنفيذ مشروعات الحماية مباشرة، كون الكثير من المنازل تضررت جراء الأمطار التي تكررت أكثر من مرة خلال العام الجاري.

وتابع: هناك زيادة كبيرة في كميات الأمطار التي بدأت تهطل على المناطق الجبلية والتي تجلبها الوديان إلى المناطق السكنية، وتحتاج للكثير من الجهود لتفادي مخاطرها في المستقبل، إلى جانب الحاجة لإعادة رصف طرق المنطقة والتي تأثرت بهذه الأمطار.