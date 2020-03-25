مشروع تجميلي لشارع البطين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، المشروع النموذجي في شارع البطين، حيث بدأ العمل بالمشروع في فبراير الماضي، ويتوقع إنجازه في فبراير المقبل.

ويمتد نطاق الأعمال لهذا المشروع لشارع البطين من تقاطع شارع هزاع بن زايد الأول، إلى تقاطع شارع زايد الأول، وتشمل الأعمال؛ تحسين الزراعات التجميلية والصلبة، تحسين السلامة المرورية للشارع بشكل كامل، إنشاء أرصفة وأعمال التجميل الطبيعي (الصلبة والزراعية) على جانبي الطريق، توفير ممرات مشاة آمنة للمشي، إنشاء مسار دراجات على جانبي الطريق.

ووفرت البلدية ضمن المشروع ممرات مشاة آمنة للمشي، ومسارات للدراجات الهوائية، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة والترشيد في استهلاك مياه الري، وذلك باستخدام أنظمة الري الحديثة والأوتوماتيكية، واستخدام أنظمة إنارة تجميلية موفرة للطاقة، مما يقلل الانبعاثات الكربونية، وذلك تطبيقاً وانسجاماً مع معايير الاستدامة التي تقوم عليها جميع مشاريع البلدية.

وأوضحت البلدية أن هذا المشروع النموذجي هو المرحلة الأولى بشأن زراعة الحارات الوسطى، ويشمل نطاق أعمال المشروع أيضاً إعادة تأهيل وتطوير الزراعة التجميلية على الجزر الوسطية وأطراف الطرق في منطقة البطين في جزيرة أبوظبي (شارع البطين) مما سيؤدي إلى تحسين المظهر الجمالي العام لمدينة أبوظبي، وتحسين الزراعات التجميلية والصلبة، بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية لمدينة أبوظبي.

وأضافت البلدية أن المشروع يؤدي إلى الارتقاء بالظروف البيئية وتحسين المنظر العام، من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية في التجميل الطبيعي، ما يخلق متنفساً طبيعياً وبيئة صحية، ومظهراً جمالياً بديعاً.