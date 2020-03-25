«الأوركيد» للمرة الأولى في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

رصدت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة زهرة الأوركيد التي تحمل الاسم العلمي: ‏Epipactis veratrifolia? ?، ?وهي ?من ?الأزهار ?النادرة ?التي ?لم ?يتم ?تسجيلها ?مسبقاً ?في ?إمارة ?الشارقة، ?ويضاف ?هذا ?الاكتشاف ?إلى ?رصيد ?الهيئة ?ودورها ?وجهودها ?في ?صون ?التنوع ?الحيوي، ?والحفاظ ?على ?الأنواع ?من ?الانقراض، ?حيث ?تمتلك ?خبرة ?طويلة ?وتجربة ?عريقة ?في ?الحفاظ ?على ?البيئة ?وحمايتها ?وصون ?الأنواع.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «سجلت فرق الهيئة المختصة وجود زهرة الأوركيد النادرة، حيث سيتم ضمها إلى قائمة الهيئة الخاصة بالأنواع النادرة المهددة بالانقراض، وبالتالي العمل كما هو سائد في نهج الهيئة لأجل الحفاظ عليها من الانقراض». وأشارت إلى أن نبات الأوركيد الذي تم رصده للمرة الأولى في إمارة الشارقة، أو ما يسمى سيف الغراب «زهرة رقيقة الجمال، من أشهر أنواع الزهور وأكثرها جمالاً»، وهو نبات معمر له سيقان مغطاة بشعر دقيق، كما أن أوراق الأوركيد رمحية الشكل متبادلة، وأزهارها على أعناق تتكون من ثلاث بتلات، وثلاث سبلات، لونها أخضر، وحافتها قرمزية، ويزهر النبات من فبراير حتى أبريل.