«فارس» يجيـب متعاملي «بلدية دبي»

آمنة الكتبي (دبي)

أكدت بلدية دبي أن نظام الموظف الافتراضي «فارس»، يهدف إلى إسعاد المتعاملين، وذلك من خلال توفير إجابات لحظية وموحدة لاستفسارات المتعاملين، ويتميز «فارس» بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناءً على استفساراتهم، وتحليلها وفقاً للمعطيات والبيانات المتوافرة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وتلقائي، حيث يتم توفير إجابات فورية لجميع الخدمات.

وبينت بلدية دبي أن نظام الموظف الافتراضي «فارس» أسهم منذ إطلاقه في خفض أعداد المحادثات المباشرة الواردة لموظفي مركز الاتصال بشكل كبير، كما لوحظ أن المتعاملين يفضلون استخدام نظام الموظف الافتراضي «فارس»، حيث بلغ إجمالي عدد المحادثات الواردة منذ تدشين الخدمة حتى الآن 30 ألف محادثة.

وأوضحت بلدية دبي أن مركز اتصال بلدية دبي (800900) يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع للرد على جميع استفسارات وملاحظات المتعاملين وفئات المجتمع حول خدمات بلدية دبي، ويعتبر مركز الاتصال هو الجهة الموحدة والمعتمدة في البلدية للرد على استفسارات وملاحظات المتعاملين حول جميع خدمات وإجراءات بلدية دبي، ويمكن تقديم أي اقتراح تطويري لخدمات البلدية أو تقديم البلاغات والشكاوى.

وتحرص بلدية دبي على تنويع قنوات تقديم الخدمات للمتعاملين من خلال تطبيق دبي 24/‏‏‏‏‏‏‏‏‏7 والذي يمكن المتعاملين من الحصول على جميع خدمات مركز الاتصال.