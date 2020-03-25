ولي عهد الفجيرة يطلع على استعدادات «الطوارئ والأزمات»

الفجيرة (وام) اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على استعدادات فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي للإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أعضاء الفريق برئاسة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، حيث تم استعراض آلية التنسيق مع المستوى الوطني، والموقف العام والموارد المحلية والإجراءات والتدابير الاحترازية للتعامل مع أية أحداث قد تطرأ على مستوى الإمارة، وجاهزية الجهات المعنية للتعامل معها.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالجهود المبذولة، ووجّه بالاستمرار في الجاهزية والاستعداد والتنسيق التام على المستوى المحلي، بما يتوافق مع المستوى الوطني. حضر اللقاء سالم الزحمي، مدير مكتب ولي العهد، والدكتور محمد الحمودي، مدير منطقة الفجيرة الطبية، والعميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد علي عبيد الطنيجي، نائب رئيس الفريق المحلي، مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، والعميد عبدالرحمن الظنحاني، رئيس اللجنة التنفيذية، مدير إدارة العمليات في شرطة الفجيرة، وسالم الدهماني، مدير مركز الطوارئ والأزمات والكوارث بالفجيرة.

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