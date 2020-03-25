الشارقة (وام) حصدت جامعة الشارقة أربع جوائز لأفضل بحث منشور من أصل سبع جوائز، تم اختيارها لهذا العام للفوز بجوئز المجلة الدولية المحكمة «IEEE Systems Journal»، وأعلن رئيس اللجنة الدولية لجوائز أفضل بحث للمجلة، البروفسور فينسيتزو بيوري، عن حصول الأستاذ الدكتور محمد عبيدات، عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية في جامعة الشارقة، على تلك الجوائز، حيث تم الإعلان عن استلام الجائزة لعدد 793 بحثاً علمياً خلال العام الماضي، وتم اختيار 7 أبحاث للحصول على جائزة أفضل بحث علمي منشور، ونال الأستاذ الدكتور محمد عبيدات أربع جوائز من أصل السبع جوائز، في سابقة هي الأولى في تاريخ جوائز المجلة، ووفقاً للوائح التنظيمية للمجلة، حيث يتم اختيار 1% فقط من الأبحاث المنشورة عالمياً للحصول على جائزة أفضل بحث في كل عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 جوائز دولية لـ«جامعة الشارقة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.