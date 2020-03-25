جامعة أبوظبي تحصد المركز الأول في «الروبوت»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد فريقان من جامعة أبوظبي المركزين الأول والثاني في نسخة هذا العام من مسابقة «الروبوت» من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والتي تضع طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الإمارات أمام تحدٍ لتصميم وبناء ربوتات صناعية يمكن استخدامها في مصاهر الشركة.

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي «تواصل الجامعة التزامها تقديم تجربة تعليمية بمستويات متميزة وفرص بحثية وعملية رائدة من خلال مرافق ومختبرات حديثة، تسهم في إعداد الطلبة ليفكروا ويضعوا الحلول ويبتكروا في الهندسة».

وحصل فريقا كلية الهندسة على دعم مبدئي بقيمة 100 ألف درهم بواقع 50 ألفاً لكل مشروع لأغراض التطوير، كما فاز الفريقان بجوائز بقيمة 90 ألف درهم وهي 70 ألفاً للفريق الأول و20 ألفاً للفريق الثاني. وتنافس فريقا جامعة أبوظبي مع فريقين آخرين من الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة هيريوت وات في دبي.

وفاز الفريق الذي يضم الطلبة عبدالله راشد ومها ياغي ورازب ساركر وتسنيم بسمجي، ويشرف عليه الدكتور محمد غزال، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية والحاسوبية، بالمركز الأول عن نموذج لروبوت شبه مستقل أطلق عليه اسم «ايرون مانتيس»، والذي يمكنه التنقل في البيئات الصعبة، وسيتم استخدامه في مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم للكشف عن أي وضع حراري غير طبيعي في أماكن يصعب عادة الوصول إليها.

أما الفريق الذي حصل على المركز الثاني، فيضم كلاً من عبدالرحمن عباس، وعمار غزال، وعبدالله سامر الست، ومحمد يوسف، وأنس عمر مصطفى، ومحمد أحمد سيد، بإشراف الدكتور محمد الخضر الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية. وقدم الفريق نظاماً هجيناً لدرون وروبوت «درو-بوت» يمكن استخدامه لقياس درجات الحرارة في أسطح المصاهر.