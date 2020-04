إلغاء اختبارات «كامبردج للمؤهلات الدولية» لطلبة المنهاج البريطاني

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت هيئة كامبردج للمؤهلات الدولية، إلغاء الاختبارات الدولية كافة المقرر إجراؤها في شهري مايو ويونيو المقبلين، (AS وA level وIGCSE)، مشيرة إلى أنه مع تفشي فيروس كورونا المستجد بات الوضع في تغير سريع، وشهدت الأيام الأخيرة، قيام العديد من دول العالم بتمديد إغلاق المدارس حتى مايو ويونيو المقبلين، ما يجعل من المستحيل على العديد من مدارسنا إجراء الامتحانات.

وأوضحت الهيئة أنه تم التشاور عن كثب مع مجتمع المدارس العالمي لدينا، والتأكيد على أن حماية سلامة ورفاهية طلابنا ومعلمينا هي أولويتنا، لذلك ولضمان العدالة لجميع طلابنا ودعمهم في مواصلة تعليمهم، اتخذنا اليوم قراراً صعباً ألا وهو عدم إجراء امتحاناتنا الدولية التي تقام سنوياً في الفترة ما بين مايو ويونيو 2020 في أي بلد.

وتشمل امتحانات، IGCSE ،Cambridge O Level Cambridge International AS & A Level ،Cambridge AICE Diploma and Cambridge Pre-U.

وأشارت هيئة كامبردج للمؤهلات الدولية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس، إلى إدراكها أن الطلاب كانوا يعملون بجد تجاه هذه الامتحانات، لافتة إلى أنها ستعمل مع المدارس لتقييم إنجازات الطلاب باستخدام أفضل الأدلة المتاحة، وسيحصل الطلبة على درجة وشهادة من كامبردج الدولية، بناء على المعرفة والمهارات التي اكتسبوها في برامجهم الدراسية، مؤكدة أنها تتحمل مسؤولية عدم مواجهة الطلاب لسوء الحظ نتيجة لهذه الظروف غير العادية.

وأكدت أنها ستقدم إرشادات للمدارس حول كيفية حصول الطلاب على هذه الدرجات، كما سيتم التواصل مع الجامعات في جميع أنحاء العالم، حيث يقومون بدورهم بدراسة هذه الظروف غير المسبوقة في قرارات القبول، حتى يتمكن الطلاب من متابعة رحلاتهم التعليمية في أقرب وقت ممكن.

وقالت: «ندرك تأثير الوضع الحالي على رحلة تعلم الطلبة، لذلك تعمل العديد من مدارسنا بجد لتقديم التدريس عبر الإنترنت لدعم تعلم الطلبة، وسنواصل تقديم مجموعة واسعة من الدعم والموارد للمدارس والمعلمين والطلاب على صفحاتنا المخصصة على موقعنا الإلكتروني، كما سنقدم غداً تحديثاً للمدارس، كما نعمل على توفير إرشادات واضحة في أقرب وقت».