«الاتحاد» و«تريندز» يبحثان سبل تعزيز الوعي الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، الثلاثاء المقبل، أول ندوة علمية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط «عن بعد»، حول مخاطر فيروس كورونا المستجد، وتداعياته الاقتصادية والاستراتيجية على العالم، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين.

وقال الدكتور محمد عبد الله العلي، مدير عام «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»: إن تنظيم الندوة يأتي تجاوباً مع تداعيات انتشار وباء (كورونا)، والإجراءات الصحية التي تفرضها كثير من دول العالم لمنع انتشار الوباء، والتي تفرض على معظم المؤسسات العمل عن بعد، ومنع الاختلاط المباشر بين البشر».

وأكد العلي، أن المركز يحرص دائماً على تعزيز التعاون مع الصحف المحلية، وعلى رأسها صحيفة «الاتحاد»، والتي تأتي في صدارة المشهد الإعلامي الإماراتي، وذلك إيماناً من القائمين على المركز بأهمية دور الإعلام في تشكيل الرأي العام، وتعزيز الوعي الجمعي حول القضايا الوطنية في شتى المجالات.

وأكد حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد»، أهمية الدور الذي يقوم به مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، في تقديم أبحاث علمية واستشارات ثرية ونوعية في مجالات عدة.

جاء ذلك، خلال زيارته للمركز، حيث أشاد بالندوة العلمية التي يعتزم المركز تنظيمها، مشيراً إلى أهمية مثل هذه الندوات العلمية في تقديم محتوى وطني بمستوى عالٍ، يخدم تنمية المجتمع في القطاعات كافة.