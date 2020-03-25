9 أجهزة لفحص العينات في مختبرات رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف قسم المختبرات التابع لدائرة بلدية رأس الخيمة عن إضافة تسعة أجهزة حديثة تسهم في عمليات الفحص المخبري المنفذ للتحقق من صحة وسلامة العينات الواردة كافة.

ويحرص قسم المختبرات التابع لإدارة الصحة العامة في البلدية على التعرف على أحدث الأجهزة المستخدمة في مجال فحص واختبار العينات ومنها، الغذائية ومياه الشرب وغيرها، للتحقق من استيفائها اشتراطات الصحة العامة كافة، وذلك ضمن استراتيجية الإدارة المعنية بمواكبة أحدث التطورات العلمية في مجال التحليل والفحص للحفاظ على صحة وسلامة المستخدمين.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: إن قسم المختبرات من أهم الأقسام الحيوية في الدائرة، والذي يعنى بتنفيذ مهام الكشف والفحوص المخبرية المنفذة على العينات الواردة من قبل مختلف الشركات والمؤسسات لذا يتم الحرص على اختيار أفضل وأحدث الأجهزة التي تتم الاستعانة بها، بجانب خبرات الكوادر البشرية العاملة ضمن فريق المختبرات لتقديم أفضل النتائج والفحوص.

وذكرت أن قسم المختبرات استعان مؤخراً بعدد من الأجهزة الخاصة بعمل ومهام التحليل والفحص، منها: جهاز لفحص المعادن الثقيلة في مياه الشرب والمواد الغذائية ومنتجاتها وآخر لتجهيز العينات قبل الاستخلاص لدقة النتائج وجهاز لفحص متبقيات المبيدات والفيتامينات والمضادات الحيوية والهرمونات، في المواد الغذائية ومنتجاتها.

وأضافت: هناك جهاز لتقدير إشعاع «جاما» في المواد الغذائية ومياه الشرب باستخدام «مطياف يوديد الصوديوم»، وجهاز لفحص متبقيات المبيدات الحشرية في المواد الغذائية ومنتجاتها، وآخر للكشف عن الكحول في المشروبات والعصائر والمواد الغذائية ومنتجاتها، وجهاز لقياس الرقم الهيدروجيني بمياه الشرب.

وذكرت أنه تمت الاستعانة بجهاز لتجهيز العينات لإجراء الفحوص الخاصة بمتبقيات المبيدات، والجهاز التاسع المخصص لتركيز العينات أثناء التحضير لإجراء الفحوص الخاصة بمتبقيات المبيدات.

وأشارت إلى أن تلك الأجهزة المتنوعة توفر للقائمين في مهام الفحص المخبري الاستعانة بأفضل المعدات المتطورة للكشف والفحص لتحقيق الدور الريادي المتمثل في دقة التحاليل، والوصول إلى أفضل النتائج بأقل التكلفة وبأسرع وقت.

وكشفت عن أن قسم المختبرات تمكن خلال العام الماضي من تسلم عدد 6227 عينة، وبلغ عدد العينات المطابقة 5811 عينة و416 عينة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.