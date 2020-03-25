جامعة الشارقة: 30 ألف ساعة تفاعلية

لمياء الهرمودي (الشارقة) أكدت جامعة الشارقة أنها بثت عدد (8064) محاضرة افتراضية تفاعلية مباشرة في إطار «التعلم عن بعد» والتي تتم بشكل متزامن في نفس توقيت المحاضرات الأصلية على منظومة إدارة المساقات، في بث حي، كما تم تسجيل هذه المحاضرات ليتمكن الطالب من الاطلاع عليها ومتابعتها في أي وقت يناسبه.

وأشار الدكتور حميد النعيمي مدير الجامعة إلى أن الجامعة لديها بنية تكنولوجية متطورة ساعدتها على البدء الفوري بتفعيل «التعلم عن بُعد» باستخدام مجموعة متنوعة من المنصات، وهي «البلاكبورد» وعدد من البرامج الداعمة، حيث بلغ إجمالي الوقت الزمني لتلك المحاضرات أكثر من 30 ألف ساعة، تلقاها أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بالجامعة على اختلاف أماكن وجودهم سواء من المقيمين داخل الإمارات وخارجها، إضافة إلى عدد 10 آلاف و500 ساعة تدريب إكلينيكي و16ألفاً و800 ساعة تدريب ميداني و3600 دروس مخبرية.

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