دبلوماسيون ينصحون «عن بعد»: «خليك بالبيت» ننتصر على «كورونا»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد عدد من سفراء دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية اتباع المواطنين والمقيمين في الدولة، الإرشادات والتعليمات التي أصدرتها الحكومة لما لها من أهمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرين إلى أهمية اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم تجاه المجتمع بالبقاء في المنازل لمنع انتشار الفيروس.

وقال عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية في كلمة مصورة: «إن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات تتخذ جميع الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلا أن الأفراد عليهم مسؤولية كبرى أيضا بالبقاء في المنازل وعدم الخروج وهذه تعليمات بسيطة وعلى الجميع الابتكار في استغلال الأوقات وعلينا أيضا التسامح مع أفراد العائلة في ظروف قد تكون متوترة».

وأضاف «آن الأوان لأن نتكاتف لتعزيز جهود قيادة حكومتنا الرشيدة في التصدي لهذا التحدي الكبير وحان الوقت لأن نضحي بوقتنا ونبقى في بيوتنا ولا نسمح للفيروس بأن ينتقل بيننا».

وقال عمر عبيد الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، في رسالة مصورة: «تحياتي لكم من مدينة روما التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي أدى إلى وضع في غاية الصعوبة بعد أن كان عاديا ومع تزايد الأعداد لم يبق أمام المواطنين الإيطاليين والمقيمين في إيطاليا سوى الالتزام الكامل بالإرشادات العامة التي أعلنتها الحكومة الإيطالية بالبقاء في المنازل والحد من التجمعات للحد من انتشار المرض».

ودعا السفير الشامسي المواطنين والمقيمين إلى الانتباه الكامل لجميع الإرشادات الرسمية واتباع القوانين التي تصدرها السلطات الرسمية في الدولة، فضلا عن الالتزام الذاتي بكافة الإجراءات الوقائية من خلال الابتعاد عن التجمعات والحد من الخروج من المنازل إلا للضرورة وذلك حفاظا على سلامة الجميع.

المسح الشامل

ومن جانبه، قال عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية: «قامت جمهورية كوريا الجنوبية بعدة خطوات مهمة لاحتواء هذا المرض والتي كانت سباقة في هذا المجال مثل المسح الشامل لجميع الشرائح المشكوك في إصاباتها بالفيروس أو الذين خالطوا من أصيبوا بالفعل بالمرض».

وأضاف أن ثقافة الشعب الكوري وتقبلهم للنصائح والإرشادات التوجيهية المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ساعدت في الحد من انتشار هذا الفيروس، مشيرا إلى أهمية اتباع الجميع للتعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والبعد عن مخالطة الناس والنظافة الشخصية وعدم المصافحة وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة وعدم الخروج من المنازل إلا للحاجة».