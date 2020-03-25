«أبوظبي للإعلام» تقنن إصدار مطبوعاتها

أبوظبي (الاتحاد) بدأت «أبوظبي للإعلام» تقنين إصدار مطبوعاتها، تماشياً مع قرار «المجلس الوطني للإعلام» الصادر مؤخراً، ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة «كورونا المستجد».

وشملت إجراءت التقنين، صحيفة «الاتحاد»، ومجلات «زهرة الخليج» و«ماجد» و«ناشيونال جيوغرافيك العربية».

وأكدت «أبوظبي للإعلام» قوة منظومتها التقنية والإدارية وجاهزيتها العالية للقيام بدورها الوطني وتنفيذ مهامها الإعلامية بالشكل الأمثل، الأمر الذي يتماشى مع النقلة النوعية التي حققتها استراتيجيتها الجديدة بالتركيز على المزيد من التفاعل المباشر والتواصل الرقمي مع الجمهور عبر أصولها الإعلامية كافة، لتقديم إعلام وطني هادف يوظف أحدث التقنيات والمنصات الرقمية، ويواكب التغيرات في نمط تفاعل الجمهور مع وسائل الإعلام خلال هذه المرحلة.

وكانت «أبوظبي للإعلام» أعلنت مؤخراً خطة تحديث لصحيفة «الاتحاد» تحت شعار «نتصدر المشهد»، شملت إطلاق البوابة الإلكترونية المحدثة التي تعرض مواد رقمية مرئية ورسومات بيانية تشمل الكتابة والتصوير، والبث المباشر عبر منصات التواصل.

كما تم تفعيل غرفة الأخبار الذكية لغايات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الأخبار ومتابعتها لحظة بلحظة.

وفيما يتعلق بمجلتي «زهرة الخليج» و«ماجد»، عملت «أبوظبي للإعلام» على زيادة حضورهما الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية، ووفرت منصات تفاعلية رقمية سهلة الوصول وقريبة المنال، فيما أطلقت «عالم ماجد» الشامل كمكتبة رقمية للطفل العربي، وتطبيق «مجلة ماجد» المطوّر، وقناتي ماجد التلفزيونية وعلى «يوتيوب».

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