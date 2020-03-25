10 ملايين درهم من «عيسى القرق» لـ»صحة» دبي

دبي (الاتحاد) بادرت مجموعة عيسى صالح القرق بتقديم مبلغ قدره 10 ملايين درهم، دعماً منها للجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الصحة بدبي، في سبيل حماية المجتمع والمحافظة على سلامة أفراده من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت سيدة الأعمال الإماراتية رجاء عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، إن مبادرة المجموعة لا تعادل شيئاً أمام عطاء الدولة وأمام الحياة الكريمة التي توفرها للجميع (مواطنين ومقيمين)، كما أنها لا تعادل شيئاً أمام توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي الإنسان جل رعايتها، وتوجه دائماً بالمحافظة على صحته وحياته وسعادته. وأضافت أن العالم كله يمر بأزمة حقيقية على إثر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وأن الدولة والمجتمع الإماراتي بكل من يعيش فيه يواجه هذا التحدي الذي يتطلب تضافر جميع الجهود، كما يتطلب المساهمة لتعزيز قدرات القطاع الصحي لتجاوز هذه المرحلة بشكل آمن، فيما أكدت أن هذا الوقت هو وقت رد الجميل للدولة.

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