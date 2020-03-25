20 % من موظفي الفجيرة يعملون «عن بُعد»

السيد حسن (الفجيرة)

قال محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة: «إن جميع الموظفين في كافة دوائر الحكومة المحلية ملتزمون بشكل قاطع بجميع التوجيهات الصادرة عن الدائرة فيما يخص العمل عن بعد، وبلغت نسبة الموظفين العاملين عن بعد في كافة دوائر الحكومة 20% من إجمالي الموظفين، كما بلغت نسبة إنجاز المعاملات الخاصة بالمتعاملين في دوائر الحكومة عن بعد من 80 إلى 100 %، منذ بدء إجراءات التصدي لفيروس كورونا».

وأكد الزيودي لـ«الاتحاد»، أن الفجيرة خالية تماماً من فيروس «كورونا»، ولا توجد حتى حالات اشتباه في كافة الدوائر المحلية، وهناك التزام تام بالتوجيهات والقرارات من قبل جميع الموظفين وبشكل مثالي يؤكد مدى وعي وحرص الموظفين المواطنين والمقيمين على الصحة العامة ومصلحة الوطن.

وأفاد، بأن الدائرة أصدرت بياناً موحداً لجميع الدوائر يضم التوجيهات العامة للموظفين، مشيراً إلى أنه تم إعفاء جميع الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم سن الستين عن العمل مؤقتاً لحين الانتهاء من كافة التدابير الصحية الخاصة بـ«كورونا»، كما تم إعفاء جميع الموظفين من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض القلب والكلى والكبد من الحضور للمكاتب والاكتفاء بالعمل عن بعد، وبلغت نسبة الموظفين العاملين عن بعد في حكومة الفجيرة منذ إصدار تلك التوجيهات 20 % من الموظفين.

وأوضح الزيودي أنه تم منح الموظفات العاملات في كافة دوائر الحكومة المحلية ممن لديهن أطفال في الحضانات ساعتين مرنتين للتواصل مع الأبناء والاطمئنان عليهم، مؤكداً أنه في حال وجود اشتباه بأحد العاملين بدائرةٍ ما يتم على الفور إخضاع جميع العاملين في المكان للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.