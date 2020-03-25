«حصص عن بعد» بلغة الإشارة

دينا جوني (دبي)

وجّهت وزارة التربية والتعليم الإدارات المدرسية بضرورة تواجد مفسر لغة الإشارة خلال الحصص الدراسية عن بعد التي يحضرها الطلبة من أصحاب الهمم، مع التأكيد على التحضير المسبق والتنسيق الكامل مع معلم المادة ومعلم التربية الخاصة حسب الخطط التربوية الفردية.

وتشرف إدارة المدرسة على التنسيق بين المعلمين، مع تطبيق الاعتبارات التربوية في التدريس والتقييم للطلبة الصم، وتحضير معلم المادة لمواد ومصادر مناسبة للصم بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة ومفسّر لغة الإشارة، مع مراعاة عمل مجموعة لمفسر لغة الإشارة لتطبيق التدريس حسب احتياجات الطلبة وفي الأوقات المناسبة لولي أمر الطالب.

وأفادت الوزارة بأن امتحانات الطلبة، تأتي بحسب الخطط التربوية الفردية، بحيث تكون مناسبة لاحتياجات كل طالب حسب النظم واللوائح المعتمدة من الوزارة ونظم الامتحانات عن بعد.

جاء ذلك في خطة التعلم عن بعد، للطلبة أصحاب الهمم في مختلف مراحل التعليم، التي اعتمدتها الوزارة. وأسندت الوزارة لمعلمي التربية الخاصة لجميع الصفوف من الروضة إلى الثاني عشر، مهمة تدريس المواد الأساسية «اللغة العربية والرياضيات والتربية الإسلامية والاجتماعيات»، ووضع خطط تربوية بالتنسيق مع معلمي المواد الأخرى لإعداد الخطط التربوية الفردية، فضلاً عن إعداد امتحانات حسب الخطة التربوية الفردية، بالإضافة إلى تحضير مواد ومصادر مناسبة، لكل فئة لديه، وإعداد أوراق العمل، والمواد المسجلة والمباشرة حسب الحاجة.

كما حددت مهام إدارات المدارس في المتابعة، وتوفير المطلوب مع الدعم الفني وإمكانية الدخول للشعب للمعلمين والاختصاصيين واعتماد جداول الحصص الأسبوعية في المدرسة، وإدخال بيانات صحيحة للطلبة على نظام المنهل، ومتابعة تطبيق الخطط الفردية، على أن يقوم معلمو المواد بتدريس الطالب عن بعد حسب الخطة المعدة من قبلهم بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة.

وأسندت الوزارة لمساعد المعلم للفئات الخاصة، مهام المشاركة مع معلم التربية الخاصة في جميع الأدوار التي يقوم بها، والتنسيق المباشر الخاص للتجهيز والإعداد للحصة المدرسية، والمتابعة مع ولي الأمر، على أن يقوم فريق الدعم المدرسي بالاجتماع الدوري بين أعضاء الفريق لمناقشة الحلول والتوصيات الخاصة بالطلبة، والتنسيق مع مراكز دعم التربية الخاصة.

ووفرت الوزارة تسع خدمات «علاجية ومساندة» للطلبة أصحاب الهمم، أبرزها توفير جلسات «نطق ولغة» عن بعد بطريقة مباشرة، ومسجلة من قبل الاختصاصي، وجلسات فردية لحالات الإعاقة البصرية، وأخرى لتعديل السلوك عن بعد، من خلال اختصاصيين نفسيين ويتم إجراؤها بالتنسيق بين المدرسة ومراكز دعم التربية الخاصة، فضلاً عن توفير برامج توعية وإرشاد لأولياء أمور تلك الفئة، وحصر جميع احتياجات الطلبة التعليمية والتقنية وللامتحانات، واحتياجات معلمي التربية الخاصة ومفسري لغة الإشارة، لتوفيرها.

ويتولى فريق تطبيق الخدمة والدعم الفني توفير حواسيب محمولة ومجهزة للإعاقة البصرية للطلبة والاختصاصيين، واستخدام النظام المعتمد في الوزارة لتقديم جلسات النطق واللغة المباشرة للطلبة، من خلال تحضير الجلسات 4 ساعات وتقديمها 3 ساعات يومياً.