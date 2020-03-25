«مراقبة الأصول عن بُعد» في بدبي

دبي (وام) طَبَّقَت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي نظام مراقبة حالة الأصول عن بعد الذي يتيح جمع البيانات الخاصة بحالة محولات تقاطعات السكك الحديدية من دون أي تدخل بشري وتحليلها باستخدام خوارزميات خاصة، الأمر الذي يتيح التنبؤ بأعطال هذه التقاطعات الحيوية قبل حدوثها واتخاذ إجراءات استباقية لتفادي أي عطل رئيس قد يسبب تأخيراً في خدمة مترو دبي.

وقال محمد الأميري، مدير إدارة الصيانة في مؤسسة القطارات: إن تطبيق «النظام يعتبر إحدى الخطوات المهمة نحو التحول من طرق الصيانة التقليدية إلى أحدث أساليب الصيانة وأكثرها تقدماً، وهي الصيانة التنبئية، التي تعتمد على توقّع الأعطال قبل حدوثها».

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