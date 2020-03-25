شقيقان يتبرعان بمصروفيهما

دبي (الاتحاد) تكاتفاً مع الجهود المبذولة في دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قرر كل من الطالبين سعد سعيد الفهيم وفاطمة سعيد الفهيم، المساهمة ولو بالقليل مما أنفقته عليهما دولتهما الإمارات الحبيبة في إكمال مسيرتهما التعليمية الجامعية خارج الدولة عبر التبرع بمصروفيهما الممنوح لهما من الدولة لهذا الشهر في الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس (كوفيد- 19) المستجد.

وقال سعد الفهيم الذي يدرس في جامعة مانشيستر تخصص محاسبة مالية، وشقيقته فاطمة الفهيم التي تدرس تخصص علاقات دولية في الجامعة نفسها، إنهما يسعيان جاهدين ليكونا عند حسن ظن حكومة الإمارات التي وضعت آمالها عليهما لتحقق كل ما هو في مصلحة الوطن الغالي.

وأوضحا أنهما قررا منح مصروفيهما لهذا الشهر للمساهمة في جهود الإمارات في مواجهة هذا الفيروس، مشيرين إلى أن الدولة ليست بحاجة لذلك، ولكنها مساهمة من القلب، ورد قليل من جميل للدولة.

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