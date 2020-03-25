مستشفى خاص يكرس خدماته لمكافحة فيروس كورونا

العين ( الاتحاد) قرر محمد شمل المعمري، صاحب مستشفى عين الخليج بمدينة العين، وضعه بالكامل مع الطاقم الطبي وإمكانياته تحت تصرف الجهات الحكومية والصحية، وذلك مساهمة ومشاركة لدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، ويتكون المستشفى من 6 طوابق، ويقع بالقرب من استاد هزاع بمدينة العين، ولدى المستشفى 70 طبيباً وطبيبة في مختلفة التخصصات، كما يوجد بالمستشفى حوالي 50 ممرضة وممرضاً، ويحتوي على 110 غرف قابلة للزيادة إلى 180 غرفة، بالإضافة للأطقم الفنية والمختبرات والأشعة وغرف الطوارئ.

وقال المعمري: «إن المستشفى يضع كل إمكانياته أمام الجهات الصحية، ويمكن كذلك المساهمة بمد المستشفى بكل المعينات التي تتوافر لمواجهة فيروس كورنا»، لافتاً إلى أن المستشفى يتكون طاقمه الطبي من كفاءات عالمية، وكل ذلك يضعه المستشفى أمام الجهات الصحية الرسمية بالدولة للاستفادة منه، والعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، ومعالجة المصابين، وإنشاء محاجر طبية وغرف عزل خاصة بأعلى المعايير الطبية.

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