10 شقق مجهزة من رجل أعمال

رأس الخيمة (الاتحاد) أعلن رجل الأعمال خالد عبدالله يوسف رئيس مجلس إدارة شركة «كي إنفست» في رأس الخيمة تقديمه دعماً مالياً بقيمة 250 ألف درهم مساهمة منه لمساندة الجهود الاحترازية والإجراءات الاستباقية والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، كما تم تخصيص 10 شقق فندقية مفروشة مجهزة بكامل الخدمات والتجهيزات لتكون تحت تصرّف وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقال خالد عبدالله: إن مسؤولية مواجهة هذا الوباء لا تقع على عاتق الدولة فقط في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها والعالم، إنما الجميع شركاء في هذه المسؤولية، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي إيماناً منا بالمسؤولية تجاه وطننا الإمارات وهو واجب وطني لا يمكن التخلي عنه خصوصاً في الأزمات.

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