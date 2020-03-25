الكعبي يضع منزله الجديد تحت تصرف الجهات

عمر الحلاوي (العين) وضع المواطن غالب عبد الله سلطان سيف الكعبي موظف حكومي منزله الخاص الجديد تحت تصرف الجهات الحكومية والصحية للمساهمة في جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره. ويتكون المنزل من 15 غرفة وصالتين ويقع بمنطقة نعمة في العين.

ولفت الكعبي إلى أن أسرته استهدفت بالمبادرة أمرين أولاً رد الجميل للوطن، والثاني حث الجميع على المساهمة بقدر الاستطاعة، مشيراً إلى أنه موظف حكومي لا يملك سوى راتبه الشهري، وأنه أكمل بناء منزله بموارده الذاتية قبل فترة قليلة، لافتاً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ألقى الأسبوع الماضي كلمة من القلب إلى قلب كل مواطن، حركت المشاعر وطمأن الجميع.

وأضاف الكعبي أن هنالك من قدم نفسه فداء للوطن، لذلك وبعد اكتمال بناء المنزل وإجراءات التسليم من البلدية، رأت الأسرة وضعه تحت تصرف الجهات المختصة للاستفادة منه.

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