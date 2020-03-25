الشارقة ( الاتحاد)

أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، وبالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إغلاق بحيرة خالد للحفاظ على صحة وسلامة الجمهور من خلال منع التجمعات، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقال اللواء سيف الشامسي رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة: «في ظل هذه الظروف الراهنة، على جميع أفراد المجتمع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تصب في مصلحتهم، وعليه ندعو أفراد المجتمع إلى التكاتف والتعاون مع جهود الدولة، ونطالب الجميع بضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل وتجنب التجمعات التي تعد السبب الرئيس لانتقال الفيروس».

وأكد ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، حرص البلدية على تعزير التعاون مع مختلف الجهات الحكومية في الإمارة والتنسيق المستمر معها لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية التي تهدف إلى منع التجمعات والبقاء في المنزل، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

وأوضح مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أن حظر التجمعات يعد من أهم الإجراءات الوقائية وأكثرها نجاعة في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن إغلاق البحيرة ينسجم مع الإجراءات الصحية والوقائية لحكومة الشارقة، التي تمنع انتشار المرض.