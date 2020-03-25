مسافة بين الأفراد بمنافذ البيع بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة) أهابت بلدية مدينة الشارقة بجميع منافذ البيع بالتجزئة العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مواقعها خلال عملية البيع والشراء وذلك من خلال مراعاة التباعد بمسافة كافية بين الأفراد، وعدم السماح بالاكتظاظ عند كاونترات الدفع، بالإضافة الى تحديد نقاط وعلامات إرشادية على الأرض، وفي ممرات المنشأة، بحيث تفصل بين كل علامة إرشادية وأخرى مسافة لا تقل عن 1.5 متر.

وأكدت البلدية ضرورة تنظيم دخول الأفراد إلى المنشأة بحيث لا يكون هناك أي اكتظاظ للمتسوقين أثناء عملية الشراء، وتفعيل خدمات التوصيل للمنازل.

تأتي هذه الإجراءات والتدابير في إطار حرص البلدية على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا.

إلى ذلك، أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إغلاق عيادة الصحة العامة بجميع فروعها في منطقة الناصرية والمنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة والمنطقة الصناعية الرابعة حتى إشعار آخر، كما أغلقت العيادة البيطرية في سوق الجبيل والمسلخ المركزي، وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية وتدابيرها الاحترازية.

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