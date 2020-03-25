تلبية الطلب على «مواد التعقيم»

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أكدت وزارة الاقتصاد وصول كميات كبيرة من المواد الأولية التي تدخل في صناعة مواد التعقيم لتلبية الطلب المتزايد على شراء هذه المواد من قبل مختلف شرائح المجتمع، وكونها من المواد الأساسية المستخدمة في حماية الجسم.

وكشفت الوزارة عن البدء في تصنيع هذه المواد، وطرحها في الأسواق بكميات كبيرة خلال الأيام المقبلة. وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، إن كميات كبيرة من المواد الخام التي تدخل في صناعة مواد التعقيم، وصلت فعلياً لصالح المصانع المتخصصة في صناعة هذه المواد والتي بدأت في عملية التصنيع؛ وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على هذه المواد خلال الفترة الحالية.

وأوضح النعيمي لـ«الاتحاد»، أن المعروض من هذه المواد في منافذ البيع سيرتفع بشكل تدريجي مع طرح كميات أكبر منها، خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة ومع رصد الإقبال الكبير على شراء هذه المواد، وجهت باستيراد كميات كبيرة منها وصلت فعلياً وتسلمتها المصانع.

وأضاف: نراقب السوق على مدار الساعة، وجميع السلع متوفرة بكميات كبيرة.