الامارات | عصابة تسرق 1.5 مليون درهم من فيلا في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة تسرق 1.5 مليون درهم من فيلا في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص، بتهمة السطو على فيلا في منطقة المرابع العربية، وسرقة مبالغ مالية وساعات ومجوهرات تقدر قيمتها بنحو مليون و500 ألف درهم، بالإضافة إلى محاكمة ثلاثة متهمين آخرين حازوا تلك المسروقات.

وأفاد صاحب الفيلا المسروقة، في تحقيقات النيابة، بأنه خرج يوم الواقعة من منزله للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، وعند عودته توجه إلى غرفة النوم وفتح خزانة بجانب السرير، فاكتشف اختفاء ثلاثة مغلفات تحوي مبالغ مالية من عملات مختلفة تقدر بنحو 15 ألف درهم، فأصيب بصدمة وسأل زوجته عنها لكنها أخبرته بأنها لم تشاهدها، فاندفع بسرعة لتفقد الحصيلة الكبرى، وهي مبلغ مليون و300 ألف درهم كانت موجودة داخل حقيبتين، تحويان كذلك مستندات قانونية وجوازات سفر، فصدم باختفائهما، بالإضافة إلى ثلاث ساعات من ماركات شهيرة، باهظة الثمن، فأدرك أنه تعرض للسرقة، وبتفقد منزله تبين له وجود كسر في الباب الزجاجي بالطابق الأرضي فأبلغ الشرطة.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه تم تشكيل فريق عمل للبحث والتحري بعد ورود بلاغات سرقة، وتم تحديد هوية المتهم الأول، فتم القبض عليه ومعه ثلاثة آخرون حازوا جانباً من المسروقات، لافتاً إلى أن المتهم الأول اعترف بالحضور إلى الدولة، بقصد السرقة مع المتهمين الآخرين الثاني والثالث، وتولى قيادة المركبة والتوجه بهما إلى الفيلات التي يتبين لهم عدم وجود أصحابها بها، ثم يتسلقون أسوارها.

وأفاد المتهم بأنهم استخدموا الأسلوب ذاته يوم الواقعة، إذ استغلوا انشغال الناس بالاحتفال برأس السنة، وقفزوا فوق سور الفيلا، وانتظر في الخارج للمراقبة، فيما تولى المتهمان الآخران كسر الباب والتسلل إلى الفيلا وسرقة محتوياتها من مال ومجوهرات، مشيراً إلى أن شريكيه في الجريمة غادرا الدولة مباشرة فور تنفيذ العملية، وتركا المسروقات (مجوهرات وساعات) بحوزته للتصرف فيها، فاتصل بشخص في بلاده لهذا الغرض، وأرسل إليه الأخير المتهمين الرابع والخامسة والسادس، من أجل استلام المسروقات وتهريبها لكن قبض عليهم.