الامارات | تسجيل 50 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 4

شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 50 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 4 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» المستجد، المعروف باسم «كوفيد-19»، تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 248 حالة.

وتعود الحالات الجديدة إلى أشخاص من: سريلانكا، بريطانيا، السعودية، اليمن، تونس، جنوب إفريقيا، بلجيكا، كوريا الجنوبية، بلغاريا، فرنسا، التشيك، أستراليا، لبنان، كينيا، المالديف، السودان، إيران، إيرلندا، المغرب، باكستان والسويد، وشخصين من كل من: إيطاليا، مصر، الإمارات، إسبانيا، هولندا، الأردن والفلبين، وثلاثة أشخاص من: الولايات المتحدة الأميركية، بنغلاديش وفلسطين، وستة أشخاص من الهند، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة في بيان لها، أمس، شفاء أربع حالات جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، موضحة أن مجموع حالات الشفاء 45. وأوصت الوزارة الأفراد باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، مثل الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.