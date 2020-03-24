الامارات | جمعية صيادي الفجيرة " إغلاق سوق السمك غداً وتوصيل الأسماك للمنازل"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة، محمود الشرع، لـ"الإمارات اليوم" ، أنه سيتم إغلاق سوق السمك بإمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها احترازيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع انتشاره، مشيراً إلى أن الجمعية ستقوم بتوفير وتوصيل الأسماك للمنازل كحل بديل لسوق السمك.

وأكد الشرع أن السمك سيكون طازجا ولن يكون مستورداً أو مثلجاً إذ تم تحديد شروط خروج الصيادين للرحلات الصيد اليومية التي تتضمن ثلاثة أشخاص فقط في كل قارب صيد.

وأشار إلى أن الأرقام التي خصصتها جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسمك من أجل توصيل الأسماك للمنازل هي ، 0505909292،0506908879،0555630577. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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