الامارات | بالفيديو.. المحال التجارية تغلق أبوابها في الإمارات ضمن الإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. المحال التجارية تغلق أبوابها في الإمارات ضمن الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت المحال التجارية في المراكز التجاريةبالدولة إغلاق أبوابها إستجابة لقرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات بإغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم.

واستثنى القرار أسواق الأسماك والخضار واللحوم" التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة.

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كما يتم استثناء منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات، وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم، على أن يكون التعميم ساريا بدأً من مساء اليوم.

كما تقرر تقيّد المطاعم بعدم استقبال الزبائن والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي.