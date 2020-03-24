الامارات | 8 اشتراطات أساسية لتوصيل الأغذية والأطعمة للمنازل بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اشتراطات أساسية لتوصيل الأغذية والأطعمة للمنازل بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت بلدية مدينة الشارقة تعميم إلى جميع المنشآت الغذائية التي تقوم بتوصيل ونقل الأغذية ومقدمي خدمات التوصيل في المدينة إلى المنازل،حددت 8 اشتراطات رئيسية فيه للحفاظ على سلامة فئات وأفراد المجتمع والصحة العامة بالإمارة وحمايتهم من خطر انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأهابت البلدية عبر التعميم الذي أصدرته بجميع المنشآت الغذائية التي تقوم بتوصيل ونقل الأغذية ومقدمي خدمة التوصيل للبيوت وغيرها من المنشآت السكنية الالتزام التام بالاشتراطات الثمانية حتى إشعار أخر.

واشتملت قائمة الاشتراطات على تنظيف الأسطح الداخلية والخارجية لوحدات حفظ ونقل الأغذية بشكل متكرر خلال اليوم، واستعمال مطهر مع مناديل المسح تستعمل لمرة واحدة في تطهير جميع الأسطح الداخلية لوحدات حفظ ونقل الأغذية قبل كل استخدام، واستعمال أطباق وأوان وأكواب ومستلزمات مناسبة ذات الاستخدام لمرة واحدة مع الحرص الشديد على عدم لمسها مطلقا من الداخل.

وتضمنت القائمة أيضاً التزام عامل التوصل بغسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استعمال معقم للأيدي يحتوي على 60 – 95% من الكحول مع تجنب لمس الوجه، وارتداء عامل التوصيل كمامات والقفازات عند أداء خدمة التوصيل والالتزام باستبدال القفازات بعد كل عملية توصيل.

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وأكد التعميم أن من أهم الاشتراطات أن يترك عامل التوصيل مسافة كافية لا تقل عن متر واحد تفصل العامل التوصيل ومستقبل الطلب أو الخدمة مع تجنب ما من شأنه أن يؤدي إلى التواصل مع القريب مع الأخرين والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وإيقاف العامل التوصيل الذي تظهر عليه أعراض مرضية مثل الحمى والسعال عن العمل مؤقتاً حتى شفائه، وأيضاً عند مخالطته لأي شخص ثبتت إصابته بعدوى وتوجيهه لمراجعة أقرب مركز صحي.

وبينت البلدية بالتعميم بأن على جميع المنشآت الغذائية الالتزام بالاشتراطات الصحية ومتطلبات سلامة نقل الأغذية المعتمدة وتوصيلها.

وباشرت بلدية الشارقة الرقابة على المنشآت الغذائية على فترتين صباحية ومسائية، لحماية أفراد المجتمع من انتقال وانتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها وجهت باتباع الإجراءات الصحية داخل جميع المنشآت، عبر تقديم لهم لوائح صحية يجب عليهم الالتزام فيها للحفاظ على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن المفتشين يركزون على ضرورة توعية العاملين بالنشأت بالإرشادات والاشتراطات الصحية من لبس الكمامات والتعقيم الدائم وعلى فترات محددة، وإرشاد المستهلكين بطرق البيع والشراء وضرورة التعقيم بشكل مستمر.