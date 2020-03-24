طالبان إماراتيان مبتعثان يتبرعان بمصروفهما لمكافحة «كورونا»

تكاتفاً مع الجهود المبذولة في دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتضامناً مع حكومتنا الرشيدة لمنع تفشي المرض، قرر كل من الطالبين سعد سعيد الفهيم وفاطمة سعيد الفهيم المساهمة ولو بالقليل مما أنفقته عليهما دولتهما الإمارات الحبيبة في إكمال مسيرتهما التعليمية الجامعية خارج الدولة عبر التبرع بمصروفهما الممنوح لهما من الدولة لهذا الشهر في الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كوفيد- 19 المستجد.

وقال كل من الطالب سعد الفهيم الذي يدرس في جامعة مانشيستر، تخصص محاسبة مالية، وشقيقته الطالبة فاطمة الفهيم التي تدرس تخصص علاقات دولية بالجامعة ذاتها، إنهما يسعيان جاهدين ليكونا عند حسن ظن حكومة الإمارات التي وضعت آمالها عليهما لتحقق كل ما هو في مصلحة الوطن الغالي.

وأوضحا أنهما قررا منح مصروفهما لهذا الشهر للمساهمة في جهود الإمارات في مواجهة هذا الفيروس، مشيرين ألى أن الدولة ليست بحاجة لذلك، ولكنها مساهمة من القلب ورد قليل من جميل ومعروف دولة الإمارات الحبيبة، راجين من الله عز وجل أن يمن على الإمارات بالأمن والأمان والصحة، وعلى سائر دول العالم.