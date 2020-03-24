الامارات | شاهد .. دعاء موحد من "كنائس أبوظبي" ضد الوباء

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. دعاء موحد من "كنائس أبوظبي" ضد الوباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بادرت كافة الكنائس في أبوظبي بإنتاج رسالة إعلامية مصورة ليتم بثها عبر وسائل الرقمية باستخدام معايير فنية متميزة، شارك فيها نحو عشرة من قادة الكنائس من مختلف الجنسيات والمذاهب والأطياف، وتوجهوا فيها للرعية بالدعوة للتحلي بالصبر والصلاة، وإتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الحكومية ودائرة الصحة ودائرة تنمية المجتمع، لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقدم رعاة الكنائس في عمل فني واحد رسالة تسامح من قلب العاصمة أبوظبي إلى العالم، مخاطبين الجمهور بسياق متتابع ومنسجم، مؤكدين على محبتهم ووفائهم للمكان الذي يعيشون به ومدى الحرية والأمل التي ينعمون بها.

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وأعلنوا في خطابهم توحيد الجهود مشترك التي تتجاوز الطوائف والمذاهب لتكريس الدعوات، والوقوف صفاً واحداً مع قيادة الدولة الإمارات وشعبها في مواجهة الوباء الذي سيزول بإذن الله تعالى، إلى جانب الدعوة للالتزام بشروط الوقاية، ودعا الآباء المشاركون الرعية للصلاة كل يوم في الساعة السابعة مساء كلٍ في بيته، لافتين إلى أن الساعة 19.00 هي وقت مناسب للتذكير بخطر هذا الفيروس الذي تم تصنيفه علمياً باسم "كوفيد 19".

من جانبها ثمنت دائرة تنمية المجتمع، الدعوات الصادقة لحفظ أبوظبي والعالم من كل مكروه، والذي يعكس عمق الترابط بين المقيمين بجميع مذاهبهم وأديانهم وإخلاصهم في حب الإمارات من خلال الدعاء بأن يزول الوباء من العالم.