"تنظيم الاتصالات" تنشر قائمة بتطبيقات 22 متجراً إلكترونياً في الإمارات

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن قائمة تضم تطبيقات 22 متجراً إلكترونياً في دولة الإمارات يمكن للمستهلكين استخدامها لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة، مؤكدة أن هذه القائمة أولية وقابلة للتحديث خلال الأيام القادمة.

وتشمل المتاجر الإلكترونية التي أعلنت عنها الهيئة مراكز تسوق كبرى وتعاونيات بالإضافة إلى بقالات ومحلات لبيع اللحوم وأخرى للخضروات والفواكه والأغذية الطازجة وغيرها من الخدمات.

وكان بداية العام الجاري قد شهدت نشاطاً قوياً في التسوق الإلكتروني في مؤشر على زيادة إقبال المستهلكين لشراء احتياجاتهم عبر الإنترنت من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة للعديد من متاجر التسوق المنتشرة في جميع إمارات الدولة وذلك توفيراً للوقت والجهد.

ومن المتوقع استمرار نمو السلوك الاستهلاكي الإلكتروني في الإمارات خلال الأشهر القادمة الأمر الذي سيسهم في رفع قيمة التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 19.77 مليار دولار في العام 2020 وذلك بحسب العديد من الدراسات المتخصصة ومن ضمنها دراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد.

يشار إلى أن نتائج استبيان أجرته دائرة التنمية الاقتصادية دبي خلال العام الماضي أظهر أن 66% من المشاركين فيه أعربوا عن ثقتهم بالتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت في حين أكد 70% ممن استطلعت آرائهم ثقتهم في آلية الدفع عبر الإنترنت.

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كذلك من المتوقع بحسب الاستطلاع المزيد من النمو في حجم التسوق الإلكتروني في الإمارات خلال الفترة من 2020 إلى 2021 ، ويدعم هذه التوقعات نجاح مراكز التسوق في الدولة بتوفير تجربة تسوق وخيارات دفع متعددة القنوات وهو ما يسهم في زيادة التجارة الإلكترونية بشكل عام.

وتصنف دولة الإمارات بكونها من الدول الرائدة على مستوى العالم في توفير البنية التحتية المتميزة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية وتبني غالبية مؤسساتها الرسمية والأهلية حلولاً لتقديم الخدمات اعتماداً على حلول تكنولوجية باتت متاحة سواء عبر الهواتف الذكية أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

يشار إلى أن مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في الإمارات سجلت نمواً سنوياً تراكمياً بنسبة 21% خلال الفترة من 2015 إلى 2018 وذلك وفقاً لبيانات أعدتها مؤسسة أبحاث السوق الاستراتيجية "ونلسن " وهي مؤسسة عالمية متخصصة في قياس وتحليل البيانات ذات العلاقة بمبيعات القطاع.