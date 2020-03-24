الامارات | "مكياج الكمام" تدبير احترازي ينتشر بين المواطنات

شكرا لقرائتكم خبر عن "مكياج الكمام" تدبير احترازي ينتشر بين المواطنات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر، أخيرا، بين الفتيات والنساء "مكياج الكمام" وهو موضة جديدة ظهرت بشكل واسع تزامنا مع ظهور الحملات التوعوية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع انتشاره، والمتمثلة في الحرص على ارتداء الكمامات للوقاية من عدوى الفايروس، إذ اتجهت خبيرات التجميل إلى ترويج هذا النوع من المكياج كنوع من الدعم لحملات التوعية بطرقهن الخاصة.

ورصدت "الامارات اليوم" في جولة افتراضية عبر حسابات التواصل الاجتماعي عددا من خبيرات المكياج اللواتي يروجن لباقات مكياج متعلقة بكورونا مع تأكيد من خلو الكوافيرة وخبيرة المكياج من أي أعراض للفايروس وعدم سفرهن خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع الطلب على عمل مكياج المناسبات كالأعراس أو الحفلات العائلية نتيجة توقفها الحالي كإجراء احترازي ووقائي.

وبدأت مؤثرات التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع فيديو توضح كيفية عمل مكياج الكمام، أو "مكياج كورونا"، الذي يركز على إبراز جمال عيون النساء بشكل أكبر مقارنة بالمكياج التقليدي، واستخدام كريم الأساس وأحمر الشفاه السحري الذي لا يزول لساعات طويلة بدلاً من أحمر الشفاه المعتاد تجنبا لنقل المكياج إلى أقنعتهم ويبدو متسخاً وغير لائقاً.

من جهتها قالت مديرة مركز تجميل بإمارة الفجيرة، ياسمين عمر إن المواطنات اللاتي دفعن عربون مقابل حجز خبيرة المكياج من أجل أن تضع لهن المكياج في المناسبات الاجتماعية قد ألغين جميعهن حجوزاتهن خوفاً من التعامل مع خبيرة المكياج ومساعداتها، مشيرةً إلى أن الطلبات الملغية بلغت 45 طلبا.

ولفتت إلى أن الزبونات فضلن عمل المكياج لأنفسهن بدلاً من الاستعانة بخبيرات التجميل حفاظاً على صحتهن كإجراء احترازي، وحتى لا تنتقل لهن العدوى من احداهن.

وتابعت أن احدى الزبونات طلبت مكياج يمكنها من ارتداء الكمامة الواقية وهي متجهة للمناسبة، لافتةً إلى أن الطلب غريب من نوعه إلا أنها استجابة لرغبة الزبونة.

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ونوهت "بما أن الكمامات أصبحت لا تفارق وجوه النساء لذا يجب عليّ أن أتبع بعض الارشادات بحيث تتجنب المرأة من وضع أحمر الخدود وأحمر الشفاه، لأن الكمامة ستفسدهما كما أنهما لن يظهرا مع استخدام الكمامة، والأفضل التركيز على تجميل العين من خلال وضع كحل وما سكارا، وظلال عيون مناسبة للون البشرة، ووضعها بطريقة مناسبة حتى لا تبدو مرهقه أو مريضة.

من جانبها قالت المواطنة آمنة محمد عيسى أنها لم تعد تثق بأي من خبيرات التجميل بسبب كثرة سفرهن، مشيرة إلى أنها تعمل بجهة حكومية تستدعي ذهابها بشكل يومي وهي ترتدي الكمامة الواقية التي يتطلب التعامل معها بطرق خاصة أثناء وضع المكياج مما جعلها تتبع نصائح خبيرات التجميل على وسائل التواصل الاجتماعي لتتعلم كيفية وضعة دون أن تحرج باتساخ كمامها به بشكل غير لائق أمام زملائها في العمل.

ونوهت أن الكمام الواقي أصبح أمر أساسي في ظل التعليمات الخاصة بالوقاية من انتشار فايروس كرونا، خصوصاً أنها تخالف في عملها بشركة خاصة عدد كبير من الموظفين والموظفات بجنسيات متعددة.

وأيدتها في الرأي المواطنة مريم محمد الحمادي وتعمل في أحد المستشفيات الحكومية في المنطقة الشرقية أن الكمام الواقي أصبح اليوم كأي اكسسوار للمرأة تلبسه للزينه بغض النظر عن أسباب ارتدائها له ،إذ ترى بعض المريضات يقمن بوضع مكياج خاص بالكمامات عبر اكتفائهن بمكياج العيون وترك باقي الوجه المخبئ تحت الكمام.

وأضافت أن غالبية النساء على رغم الظروف التي تمر بها الدولة وأسباب هذه الظروف إلا أنهن لا يتخلين عن بقائهن أنيقات وبأحسن صورة، في المناسبات الاجتماعية أو في الأماكن العامة، مشيرةً على أن بعض النساء اصبحن يحضرن للمناسبات الاجتماعية بكمامات خوفاً من اصابتهن بالعدوى وهن بكامل زينتهن.

ولفتت المواطنة سارة اليماحي إلى أنها لم تعد قادرة على الاستعانة بخبيرات التجميل من اجل وضع المكياج لها إذ تقوم بلبس الكمامات الواقية غالبية الوقت في المناسبات الاجتماعية والاجتماعات العائلية بسبب ضعف مناعتها وخوفها من ان تصاب من أي عدوى خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر فيها معظم الدول.

ونوهت أنها فضلت عدم الذهاب للأعراس خلال الفترة السابقة لحرجها من ارتداء الكمام في قاعة الأفراح ،مشيرةً إلى أنها تضع مكياج خاص تعلمته من أحد صديقاتها يناسب ارتداء الكمامات الواقية ،ويظهرها بشكل مرتب لا يوحي بأنها مريضة أو غير مرتبه.