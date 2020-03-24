الامارات | استياء من امرأتين تستخفان بحملة "خلك بالبيت" .. وشرطة دبي تتخذ اللازم

شكرا لقرائتكم خبر عن استياء من امرأتين تستخفان بحملة "خلك بالبيت" .. وشرطة دبي تتخذ اللازم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت امرأتان إحداهما أوربية والأخرى عربية حالة استياء بالغة عبر شبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً موقع "تويتر"، لإصرارهما على تحدي التعليمات المتعلقة بعدم النزول من المنزل إلا للضرورة، واستخفافهما بحملة "خلك في البيت"، بنزولهما في منطقة دبي مارينا لممارسة الجري، وتوجيه رسالة سلبية إلى الجمهور.

وظهرت المرأة الأولى وهي أوربية تدعو الناس إلى النزول إلى الشارع وفعل ما يحلو لهم مثل الجري، وعدم التصرف بهلع أو فزع، وشاركتها المرأة الأخرى "عربية" وهي مديرة إحدى المشروعات ، توافقها الرأي وتتحدث بطريقة سلبية بشأن حملة "خلك بالبيت"، قائلتين " كونوا إيجابيين وانزلوا مارسوا رياضتكم المفضلة".

من جهتها أكدت شرطة دبي، أمس، أنها سوف تتخذ إجراءات فورية بحق المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات السلطات الصحية والأمنية بخصوص فيروس كورونا.

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وقالت في بيان لها، في إطار جهود الدولة لمكافحة الأمراض السارية وانتشارها فإن شرطة دبي حفاظاً على الأرواح وحماية المجتمع سوف تباشر مسؤلياتها في تطبيق القانون بكل حزم لوضع حد للمستهترين بالتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية والأمنية، ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين إلى ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى أو دواعي العمل، ومنع التجمعات، وعدم ارتياد الشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما وصالات التدريب الرياضية، لافتة إلى أن قانون الأمراض السارية سوف يطبق على المخالفين والذي يصل إلى الحبس والغرامة.

ودعا مغردون على "تويتر" بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة سريعة بحق المرأتين لأن الوضع الحالي لا يتحمل مثل هذه السخافات، ولا يفترض أن يوجه أحد رسائل خاطئة بالغة الضرر في الوقت الذي تبذل فيه حكومة الدولة أقصى ما بوسعها لحماية المجتمع وإبقاء الناس داخل منازلهم مهما تكلف من أمر.

ورد على الفيديو أحد المغردين قائلاً، نحن إيجابيون، لذا نحترم قوانين وتعليمات حكومة بلادنا، ونمكث بالمنزل لحماية أسرنا وغيرنا، لذا أتمنى أن تحظيا بضيافة شرطة دبي في الأيام المقبلة.