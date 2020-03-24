دوريات للجمهور: خليك بالبيت

أحمد مرسي (الشارقة) أطلقت دوريات القيادة العامة لشرطة الشارقة عدداً من التوعيات والتنبيهات للجمهور عبر مكبرات الصوت، تخاطبهم فيها بضرورة الالتزام بالمنزل وتجنب الاختلاط والمخالطة في المناطق العامة. وأكدت القيادة أنها وجهت عدداً من الدوريات للتوعية في المناطق الحيوية التجارية والسكنية والصناعية بالإمارة، باللغتين العربية والإنجليزية.

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