التحذير من اشتعال «المعقمات»

جمعة النعيمي (أبوظبي) حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من مخاطر الاقتراب من لهيب النار المشتعل في المطابخ بعد استخدام معقم اليدين، حيث يعتبر من المواد القابلة للاشتعال والحرص التام على الالتزام باشتراطات الوقاية من الحرائق. وأوضحت أن معظم المعقمات، تحتوي على الكحول، ويمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى، وتحتوي معقمات اليدين الكحولية على كميات وأنواع مختلفة من الكحول، غالباً ما بين 60% و95% وعادة ما تكون كحول الآيزوبروبيل أو الإيثانول (كحول الإيثيل) أو البروبانول، ومن المعروف أن الكحول قادر على قتل معظم الجراثيم. وتحتوي المطهرات الخالية من الكحول على ما يسمى مركبات الأمونيوم الرباعية (عادة كلوريد البنزالكونيوم) بدلاً من الكحول، ويمكن أن تقلل هذه الميكروبات، ولكنها أقل فعالية من الكحول.

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