«واجب» جاهزة لتحصين مجتمعنا ضـد «كـورونا»

أبوظبي (الاتحاد) أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، الرئيس الفخري لفريق فزعة التطوعي، جهوزية المتطوعين لتحصين الوطن ضد فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الجهات الطبية والمعنية.

وقال: باستطاعة المتطوعين والمتطوعات أداء جميع الأدوار والمهام الميدانية المطلوبة، بعد إخضاعهم للبرامج الوقائية والإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف الجهات الطبية، انطلاقاً من الأهداف الإنسانية الرامية إلى الخدمة الطوعية، والوقوف على أي مستجدات في حال اتساع احتياجات المجتمع ومؤسساته.

ودعا أفراد المجتمع، إلى المسارعة للانضمام مع المتطوعين والمتطوعات في جمعية واجب التطوعية، وفريق فزعة التطوعي، من أجل تكريس العمل الإنساني، وتلبية نداءات الواجب، مؤكداً أن شباب وشابات الوطن كانوا وما زالوا مثالاً يُحتذى لتحمّل المشاق من أجل خدمة الوطن والإنسانية.

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