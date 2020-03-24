«الخارجية» تحث المواطنين بالخارج على العودة

أبوظبي (الاتحاد) حثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين المتواجدين بالخارج للعودة إلى الدولة في أسرع وقت، وذلك تزامناً مع تعليق الرحلات الجوية في عدة دول وقرار تعليق السفر الذي أصدرته الدولة في ظل انتشار فيروس «كورونا المستجد» حول العالم.

وحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المقيمين المتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في خدمة «تواجدي» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

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