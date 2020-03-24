عودة الطلبة من الخارج

أبوظبي (وام) قررت دولة الإمارات العربية المتحدة عودة جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة، سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص، والموجودين حالياً في بلد الدراسة، إلى البلاد خلال 48 ساعة، وذلك بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات والسفارات في بلد الدراسة.

جاء ذلك، في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة، وذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة طلبتنا الدارسين في الخارج، وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

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