«الداخلية»: عقوبات على مخالفي الإجراءات الوقائية

أبوظبي (وام) شددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بالاشتراطات العامة والوقائية، ومتابعة أخبار التطورات الصحية من المصادر الحكومية المعتمدة، والجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات.بالجميع، وأكدت ضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ولدواعي العمل، ولغرض شراء الحاجات الأساسية من الدواء والغذاء، والتجول الخاص بالسيارات الشخصية/‏‏ ‏‏للعائلة من البيت الواحد/‏‏‏‏ ولثلاثة أشخاص كحد أقصى في كل سيارة، من دون النزول للأماكن العامة، والحفاظ على مسافات آمنة عند الاختلاط العائلي، والالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وعدم التوجه للمستشفيات إلا في الحالات الحرجة والضرورية. وقالت: سيتم فرض العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين بحسب قانون الأمراض السارية، وسيتم تشديد الغرامة والسير في الإجراءات القانونية، والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية.

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